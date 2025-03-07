В Тихом океане 65 лет назад спасли проживших больше месяца без еды срочников

Почти сразу Зиганшин, как старший по званию, «взял все в свои руки», ввел строгие ограничения по питанию и дальше лично распределял пищу (сам он объяснял, что сделал это после того, как «на второй или третий день Федотов стал кричать, что мы умрем с голоду»). Сначала солдаты ели раз в сутки по кружке супа из имевшихся ингредиентов, а пили трижды из маленького стаканчика от набора для бритья. Пытались ловить рыбу, но из-за непрерывной непогоды она не клевала. Когда продукты вышли, перешли на все кожаное, что было под рукой: ~ремешки часов, сапоги, пояса и даже детали гармошки.~ Как уточнял Зиганшин, «молодые организмы все переваривали».