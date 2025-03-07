44 года назад в Ленинграде прошел первый концерт знаменитого рок-клуба

Школьник Владислав Бачуров на открытие рок-клуба не попал. Но ему все же удалось послушать «Россиян» и «Пикник» — их любил первый президент рок-клуба Зайцев, и они часто там выступали. «Билеты в рок-клуб не продавали. А мы принесли администратору ЛМДСТ письмо из школы: просим выделить на концерт любительских ансамблей 4 пригласительных билета. Печать, все такое. В школе решили, что мы спятили и решили сходить в ТНТ (театр народного творчества, он же входил в структуру ЛМДСТ) на концерт балалаечников», — рассказывает Бачуров.