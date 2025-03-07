Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции станции метро «Звенигородская»

Сейчас готовность станции — 33 процента. Уже завершена проходка перегонных тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Перегон от «Звенигородской» до «Народного Ополчения» проложили в 2022-м, в прошлом году закончили еще два тоннеля от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева».