После операции по удалению миом у жительницы Татарстана выросли 20 новых

Девять лет назад женщине уже делали операцию, тогда врачи удалили шесть миоматозных узлов. Однако спустя время узлы вновь выросли, добавилась еще и киста. После проведенного обследования рассматривался даже вопрос удаления матки, так как из-за такого большого количества миом ее просто не было видно. К счастью, этого удалось избежать.