После операции по удалению миом у жительницы Татарстана выросли 20 новых

На операционном столе оказалась 39-летняя жительница Алькеевского района республики.
Девять лет назад женщине уже делали операцию, тогда врачи удалили шесть миоматозных узлов. Однако спустя время узлы вновь выросли, добавилась еще и киста. После проведенного обследования рассматривался даже вопрос удаления матки, так как из-за такого большого количества миом ее просто не было видно. К счастью, этого удалось избежать.
Три акушера-гинеколога РКБ Татарстана около двух с половиной часов проводили операцию. В результате она закончилась успешно — миомы были удалены, а матка сохранена.
Сегодня пациентка уже дома и чувствует себя хорошо. Помимо прочего, избавилась и от болей в пояснице, которые тревожили ее в последнее время.