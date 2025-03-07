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После операции по удалению миом у жительницы Татарстана выросли 20 новых

В Татарстане врачи удалили у пациентки 20 миом.

Источник: Комсомольская правда

На операционном столе оказалась 39-летняя жительница Алькеевского района республики.

Девять лет назад женщине уже делали операцию, тогда врачи удалили шесть миоматозных узлов. Однако спустя время узлы вновь выросли, добавилась еще и киста. После проведенного обследования рассматривался даже вопрос удаления матки, так как из-за такого большого количества миом ее просто не было видно. К счастью, этого удалось избежать.

Три акушера-гинеколога РКБ Татарстана около двух с половиной часов проводили операцию. В результате она закончилась успешно — миомы были удалены, а матка сохранена.

Сегодня пациентка уже дома и чувствует себя хорошо. Помимо прочего, избавилась и от болей в пояснице, которые тревожили ее в последнее время.