Нелегальные продавцы тюльпанов мешают дорожному движению во Владивостоке

Муниципалитет выдал разрешение на торговлю в 68 точках, проводились соответствующие аукционы. Законно продают цветы в торговых центрах, на рынках и ярмарках. А продавать товар с автолавки без разрешения на размещение нестационарного торгового объекта запрещено, нелегальных предпринимателей штрафуют. Чтобы противостоять стихийной торговле, администрация Владивостока временно запретила остановку и стоянку транспортных средств в местах, которые обычно занимают несанкционированные автолавки, установлены временные дорожные знаки с запретами.
Нарушающих закон торговцев штрафуют за осуществление торговой деятельности на территории общего пользования вне торговых объектов или за реализацию предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии.
5 и 6 марта административные комиссии в составе сотрудников территориальных управлений мэрии, полиции и прокуратуры проверяли традиционные места нелегальных автолавок на проспекте 100-летия Владивостока, Океанском проспекте, улицах Борисенко, Беляева, Вилкова, Луговой и многих других. За два дня комиссии составили 176 протоколов о нарушениях.
Однако сегодня, в предпраздничный день, нелегальных продавцов тюльпанов как будто бы даже больше, чем легальных, они разворачивают автолавки в парковочных карманах, в зонах платной парковки (естественно, скрывая номера) или просто вторым рядом вдоль дорог. Возле ТРЦ «Черёмушки» продавцы-нелегалы заняли автолавками автобусную остановку и места для парковки транспорта лиц с ограниченными возможностями. Потребители, которые закупаются цветами у нелегальных торговцев, также паркуются как попало, вторым, а то и третьим рядом. Поэтому дорожная обстановка во Владивостоке сегодня более напряжённая, чем обычно — в отдельных районах транспортные заторы наблюдаются даже в разгар рабочего дня.