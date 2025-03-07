Нелегальные продавцы тюльпанов мешают дорожному движению во Владивостоке

Однако сегодня, в предпраздничный день, нелегальных продавцов тюльпанов как будто бы даже больше, чем легальных, они разворачивают автолавки в парковочных карманах, в зонах платной парковки (естественно, скрывая номера) или просто вторым рядом вдоль дорог. Возле ТРЦ «Черёмушки» продавцы-нелегалы заняли автолавками автобусную остановку и места для парковки транспорта лиц с ограниченными возможностями. Потребители, которые закупаются цветами у нелегальных торговцев, также паркуются как попало, вторым, а то и третьим рядом. Поэтому дорожная обстановка во Владивостоке сегодня более напряжённая, чем обычно — в отдельных районах транспортные заторы наблюдаются даже в разгар рабочего дня.