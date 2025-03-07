Минтруда Беларуси заявило о сокращении списка запрещенных для женщин работ

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о том, что в Беларуси сокращен список запрещенных для женщин работ. Об этом, как передает БелТА, проинформировала руководитель министерства Наталия Павлюченко.
Список этот, а речь идет о перечне тяжелых работ и работ с вредными, опасными условиями труда, на которых запрещено привлечение к труду женщин, периодически пересматривают и оптимизируют.
По состоянию на март-2025 в нем 88 позиций — запрещенные для женщин виды работ и наименования соответствующих профессий рабочих.
Как отметила Павлюченко, список пересматривается в связи с тем, что оптимизируются производственные процессы, облегчающие труд.
— Этот процесс не остановлен. Мы работаем над новым сокращением этого перечня, — приводит слова профильного министра названный выше источник.
Ранее мы писали о том, что в Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили о том, что женщины в республике зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины (читать далее вот тут).