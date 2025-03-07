Аэропорт Иркутска принял более 15 тысяч тонн цветов к 8 марта

Более 15 тысяч тонн цветов приняли в аэропорту Иркутска за две недели к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Теперь грузовой аэродром похож на благоухающий сад, ведь через него прошло около 1,363 миллиона бутонов.