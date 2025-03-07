Аэропорт Иркутска принял более 15 тысяч тонн цветов к 8 марта

Более 15 тысяч тонн цветов приняли в аэропорту Иркутска за две недели к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Теперь грузовой аэродром похож на благоухающий сад, ведь через него прошло около 1,363 миллиона бутонов.
— Такой цветочный «бум» стал возможен благодаря слаженной работе логистических компаний, поставщиков и сотрудников грузового аэропорта, обеспечивающих оперативную обработку и доставку грузов, — отметили в пресс-службе Иркутского аэропорта.
Учитывая, что в Иркутской области проживает около 1,268 женщин, то теоретически каждая сибирячка рискует получить яркий букет.