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Аэропорт Иркутска принял более 15 тысяч тонн цветов к 8 марта

Теперь грузовой аэропорт Иркутска похож на благоухающий сад.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 15 тысяч тонн цветов приняли в аэропорту Иркутска за две недели к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Теперь грузовой аэродром похож на благоухающий сад, ведь через него прошло около 1,363 миллиона бутонов.

— Такой цветочный «бум» стал возможен благодаря слаженной работе логистических компаний, поставщиков и сотрудников грузового аэропорта, обеспечивающих оперативную обработку и доставку грузов, — отметили в пресс-службе Иркутского аэропорта.

Учитывая, что в Иркутской области проживает около 1,268 женщин, то теоретически каждая сибирячка рискует получить яркий букет.