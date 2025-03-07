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В Ростове-на-Дону 7 марта ожидается тепло до +13

В Ростов придет тепло до +13 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в предпраздничный день. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.

В пятницу, 7 марта, на протяжении всего дня гостей и жителей Ростова-на-Дону будет радовать солнечная погода. Утром температура воздуха составит +5 градусов. В дневное время столбики термометров покажут отметку в +13. Вечером в городе ожидается тепло до +9 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут +5.

Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду. Отметим, что в выходные дни температура воздуха составит до +15 градусов, а на следующей неделе синоптики обещают дождливую погоду, поэтому ростовчанам стоит подготовить свои зонтики.