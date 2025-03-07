Некоторые трамваи не будут ездить в Минске с 15 марта

Согласно документу, вводится временное запрещение движения трамваев от улицы Красная до диспетчерской станции «Озеро» с 00:30 15 марта до 5:00 1 мая этого года.
Отмечается, что такое решение связано «с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».
До диспетчерской станции «Озеро» курсируют сразу три трамвая — № 3, 4 и 5.
Перекрытие связано со строительством новой линии метро, ведущей в сторону микрорайона Зеленый Луг. В течение этих полутора месяцев там будут заниматься перекладкой инженерных сетей.
Как пояснил начальник службы трамвайного пути филиала «Трамвайный парк» госпредприятия «Минсктранс» Алексей Авдеев, за это время планируется выполнить большой объем работ, которые будет проводить служба трамвайного пути.
Будут ли трамвайные маршруты № 3, 4 и 5 ходить до определенного остановочного пункта, или их отменят вовсе на период выполнения ремонтных работ, пока неизвестно.