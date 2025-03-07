В аэропорту Братска на 4% увеличился пассажиропоток за два месяца 2025

Пассажиропоток увеличился на 4% в аэропорту Братска. Как сообщили в пресс-службе аэродрома, за январь и февраль через него прошло почти 35 тысяч человек. Это на 1,2 тысячи пассажиров меньше, чем в прошлом году.
— В январе и феврале самолёты садились и взлетали в аэропорту Братск 642 раза. Около 100 из этого количества пришлось на Як-40 и МИ-8 собственного авиапарка предприятия, — поделились в пресс-службе аэропорта Братск.
Самым популярным направлением остается Новосибирск. Туда и обратно за два месяца слетали почти 9,5 тысячи человек. Второе место у Иркутска, в затем с небольшим отставанием идет Москва. Кроме того, с 30 марта аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание и рейсов станет больше.