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Стерлитамакский предприниматель получил штраф из-за поставок некачественного мяса в школу

В Башкирии бизнесмен отделался штрафом за поставку в школу некачественного мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Стерлитамакский городской суд вынес приговор 46-летнему предпринимателю, который поставлял в школу мясо, не соответствующее нормам безопасности. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

В октябре прошлого года бизнесмен поставил в одну из школ Стерлитамака 36 килограмм говядины. Лабораторные исследования показали, что мясо не отвечает требованиям безопасности для пищевых продуктов. Это вызвало вопросы у контролирующих органов.

В ходе расследования в гараже предпринимателя обнаружили еще 189 килограммов мяса, которое также оказалось некачественным. На мужчину заверили уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Предприниматель признал свою вину, суд назначил ему штраф в 65 тысяч рублей, а также запретил заниматься торговлей на целый год.

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