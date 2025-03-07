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Женщина и двое мужчин утонули во время рыбалки на Витебщине 6 марта 2025 года

На Витебщине во время рыбалки провалились под лед и утонули три человека.

Источник: Комсомольская правда

Женщина и двое мужчин утонули во время рыбалки на Витебщине 6 марта 2025 года. Как сообщается, погиба 67-летняя жительница деревни Колесники Браславского района, которая рыбачила на озере Иказнь.

На озере Лукомльское под проломившийся лед упали двое мужчин, одному было 58 лет, второму — 65. Оба погибли.

Причина трагедий — истончившийся и ставший рыхлым лед, выходить на который опасно для жизни.

Ранее мы писали о том, что ОСВОД спас 18 рыбаков с порванного тонкого льда Вилейского водохранилища (тут про это).