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Глава МЧС Казахстана проверяет паводкоопасные регионы на границе с Россией

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов завершил рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область, где проверил готовность региона к весенним паводкам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

Чингис Аринов осмотрел паводкоопасные участки, уделяя особое внимание пяти районам и пойменным территориям города Уральск, где в прошлом году были зафиксированы подтопления.

Министр ознакомился с мерами, направленными на предотвращение паводков, такими как вывоз снега, бурение лунок для ослабления льда, ледорезные работы и покос камыша. Все эти мероприятия направлены на снижение уровня воды и минимизацию рисков подтоплений.

Подготовка к паводковому периоду требует максимальной концентрации и слаженности действий всех служб для обеспечения безопасности населения.

отметил министр

Глава ведомства также встретился с представителями местных исполнительных органов, обсудив совместные усилия и меры, которые предпринимаются для защиты населения и улучшения готовности региона к паводковому периоду. В ходе встречи была подчеркнута важность взаимодействия между различными государственными и местными структурами для эффективного решения возникающих проблем.

Чингис Аринов проверил готовность сил и средств Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, осмотрел резервы аварийных материалов и оборудования. Он посетил защитные инженерные сооружения, предназначенные для защиты населённых пунктов от угрозы наводнений, таких как районы вблизи реки Жайык и дачные участки в городе Уральск. Особое внимание было уделено дамбе в селе Подстепное Теректинского района, где для укрепления сооружений использованы геокаркасы и бетонированные откосы.

Активная фаза противопаводковых работ идет по всей территории страны. В регионах продолжаются работы по укреплению дамб, расчистке русел рек, а также мониторингу снежного покрова и уровня воды. Особое внимание уделяется заблаговременному проведению мероприятий для минимизации рисков подтоплений и защиты населения.

В рамках второго дня инспекции глава ведомства посетил Бурлинский район, осмотрев паводкоопасные участки, протяженность и прочность возведенных дамб, а также быстровозводимых бастионов.

Для предотвращения последствий паводкового периода проведен ряд сложных и масштабных работ, включая монтажно-строительные мероприятия. Важно, чтобы все противопаводковые меры были реализованы своевременно и в полном объеме.

подчеркнул Чингис Аринов

Министр поручил местным службам оперативно завершить подготовку к паводкам, уделив особое внимание зонам риска.