Глава МЧС Казахстана проверяет паводкоопасные регионы на границе с Россией

Чингис Аринов осмотрел паводкоопасные участки, уделяя особое внимание пяти районам и пойменным территориям города Уральск, где в прошлом году были зафиксированы подтопления.
Министр ознакомился с мерами, направленными на предотвращение паводков, такими как вывоз снега, бурение лунок для ослабления льда, ледорезные работы и покос камыша. Все эти мероприятия направлены на снижение уровня воды и минимизацию рисков подтоплений.
Подготовка к паводковому периоду требует максимальной концентрации и слаженности действий всех служб для обеспечения безопасности населения.
Глава ведомства также встретился с представителями местных исполнительных органов, обсудив совместные усилия и меры, которые предпринимаются для защиты населения и улучшения готовности региона к паводковому периоду. В ходе встречи была подчеркнута важность взаимодействия между различными государственными и местными структурами для эффективного решения возникающих проблем.
Чингис Аринов проверил готовность сил и средств Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, осмотрел резервы аварийных материалов и оборудования. Он посетил защитные инженерные сооружения, предназначенные для защиты населённых пунктов от угрозы наводнений, таких как районы вблизи реки Жайык и дачные участки в городе Уральск. Особое внимание было уделено дамбе в селе Подстепное Теректинского района, где для укрепления сооружений использованы геокаркасы и бетонированные откосы.
Активная фаза противопаводковых работ идет по всей территории страны. В регионах продолжаются работы по укреплению дамб, расчистке русел рек, а также мониторингу снежного покрова и уровня воды. Особое внимание уделяется заблаговременному проведению мероприятий для минимизации рисков подтоплений и защиты населения.
В рамках второго дня инспекции глава ведомства посетил Бурлинский район, осмотрев паводкоопасные участки, протяженность и прочность возведенных дамб, а также быстровозводимых бастионов.
Для предотвращения последствий паводкового периода проведен ряд сложных и масштабных работ, включая монтажно-строительные мероприятия. Важно, чтобы все противопаводковые меры были реализованы своевременно и в полном объеме.
Министр поручил местным службам оперативно завершить подготовку к паводкам, уделив особое внимание зонам риска.