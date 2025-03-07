Глава МЧС Казахстана проверяет паводкоопасные регионы на границе с Россией

Чингис Аринов проверил готовность сил и средств Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, осмотрел резервы аварийных материалов и оборудования. Он посетил защитные инженерные сооружения, предназначенные для защиты населённых пунктов от угрозы наводнений, таких как районы вблизи реки Жайык и дачные участки в городе Уральск. Особое внимание было уделено дамбе в селе Подстепное Теректинского района, где для укрепления сооружений использованы геокаркасы и бетонированные откосы.