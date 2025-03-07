«Авангард» оказался самой возрастной командой в истории КХЛ

«Ги Буше предстоит серьёзно подумать о том, как удержать физическое состояние своих парней в норме в условиях долгого следующего сезона», — пишет журналист. Он также напомнил, что прошлогодний чемпионский состав «Металлурга» был на 4,5 года меньше, чем у нынешнего Омска, и составил ровно 25 лет.