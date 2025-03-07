«Авангард» оказался самой возрастной командой в истории КХЛ

Омский «Авангард» стал самой возрастной командой за всю историю Континентальной хоккейной лиги. По данным КХЛ, средний возраст игроков основной обоймы под руководством Ги Буше составляет 29,8 лет.
В 2025 году сразу 14 игроков команды перешагнут 30-летний рубеж: Илья Проскуряков, Никита Серебряков, Павел Коледов, Алекс Грант, Алексей Соловьев, Евгений Кулик, Константин Окулов, Владимир Ткачев, Илья Каблуков, Райан Спунер, Наиль Якупов, Эмиль Галимов, Николай Прохоркин и Рид Буше. На пороге тридцатилетия находятся Дамир Шарипзянов, Сергей Бойков и Иван Игумнов.
По мнению спортивного журналиста Алексея Шевченко, возрастной состав команды может стать серьёзным вызовом для тренерского штаба.
«Ги Буше предстоит серьёзно подумать о том, как удержать физическое состояние своих парней в норме в условиях долгого следующего сезона», — пишет журналист. Он также напомнил, что прошлогодний чемпионский состав «Металлурга» был на 4,5 года меньше, чем у нынешнего Омска, и составил ровно 25 лет.