Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов Кыргызстану

В состав переданных локомотивов вошли два маневровых локомотива и три магистральных локомотива, переданные с казахстанских железнодорожных станций Каратаус, Жем и Шымкент.
Партию локомотивов передали национальной компании «Кыргыз темир жолу» — крупнейшему железнодорожному перевозчику в Кыргызстане.
Этот шаг демонстрирует продолжение успешной реализации официальной помощи, способствующей развитию и укреплению братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также поддержке KazAID в инфраструктурных инициативах.
Переданные локомотивы значительно улучшат грузоперевозки и маневренность на железных дорогах Кыргызстана, способствуя дальнейшему экономическому развитию региона, подчеркнули в компании.