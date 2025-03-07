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Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов Кыргызстану

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов Кыргызстану, сообщило казахстанское агентство международного развития «KazAID».

Источник: Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

В состав переданных локомотивов вошли два маневровых локомотива и три магистральных локомотива, переданные с казахстанских железнодорожных станций Каратаус, Жем и Шымкент.

сообщает компания

Партию локомотивов передали национальной компании «Кыргыз темир жолу» — крупнейшему железнодорожному перевозчику в Кыргызстане.

Этот шаг демонстрирует продолжение успешной реализации официальной помощи, способствующей развитию и укреплению братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также поддержке KazAID в инфраструктурных инициативах.

отметил Председатель KazAID Аркен Арыстанов

Переданные локомотивы значительно улучшат грузоперевозки и маневренность на железных дорогах Кыргызстана, способствуя дальнейшему экономическому развитию региона, подчеркнули в компании.