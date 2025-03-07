В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство

Принято постановление Кабинета Министров «Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами».
Проект запустят в пилотном режиме с 1 апреля в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а до конца года и в других городах республики.
Национальному агентству социальной защиты населения при Президенте поручено внедрить проект по транспортному обслуживанию в качестве пилотного в Ташкенте, Андижане и Самарканде с 1 апреля 2025 года и поэтапно в других регионах республики до конца 2025 года.
Социально значимая транспортная услуга будет оказывается агрегаторами, оказывающими перевозчикам пассажиров на немаршрутном такси интерактивные услуги по поиску клиентов.
Заказы на пользование социально значимыми транспортными услугами будут подаваться через мобильные приложения предпринимателям, оказывающим транспортные услуги.
В информационной системе «Единая национальная социальная защита» будет сформирован список социально значимых пользователей транспортных услуг, включающий сведения об обучающихся, пользующихся транспортными услугами, и их законных представителях (родителях, усыновителях, опекунах и попечителях, воспитателях).
Транспортные услуги будут предоставляться детям со следующими заболеваниями:
- детский церебральный паралич (ДЦП) (3−4−5 степени по классификации GMFCS);
- тяжелая умственная отсталость (F72);
- глубокая умственная отсталость (F73);
- детский аутизм (нарушения поведения и синдром неконтролируемых движений);
- миопатия Дюшенна;
- спинальная мышечная атрофия;
- грыжа спинного мозга, нижняя параплегия;
- слепота (амебиаз) (H54.1);
- врожденные дефекты: анофтальм;
- атрофия зрительного нерва (H47.2);
- выраженная гипоплазия диска зрительного нерва и макулы;
- ретинопатия недоношенных;
- отслоение сетчатки.