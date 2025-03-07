В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство

Национальному агентству социальной защиты населения при Президенте поручено внедрить проект по транспортному обслуживанию в качестве пилотного в Ташкенте, Андижане и Самарканде с 1 апреля 2025 года и поэтапно в других регионах республики до конца 2025 года.