На 78 году ушел из жизни легенда фигурного катания в Перми Валерий Тюков

Ушел из жизни заслуженный тренер России по фигурному катанию, Заслуженный работник физической культуры РФ Валерий Николаевич Тюков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Пермского края.
В Пермь с супругой Валентиной Тюковой они переехали из Ташкента и стали работать в СДЮСШОР «Орленок». Пара фигуристов воспитали целую плеяду звезд фигурного катания, среди них призеры и победители чемпионата мира среди молодежи.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Тюкова», — подытожили в пресс-службе краевого Минспорта.