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На 78 году ушел из жизни легенда фигурного катания в Перми Валерий Тюков

Он воспитал целую плеяду звезд фигурного катания.

Источник: Минспорта Пермского края

Ушел из жизни заслуженный тренер России по фигурному катанию, Заслуженный работник физической культуры РФ Валерий Николаевич Тюков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Пермского края.

В Пермь с супругой Валентиной Тюковой они переехали из Ташкента и стали работать в СДЮСШОР «Орленок». Пара фигуристов воспитали целую плеяду звезд фигурного катания, среди них призеры и победители чемпионата мира среди молодежи.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Тюкова», — подытожили в пресс-службе краевого Минспорта.