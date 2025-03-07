В Минске кусок бетона упал с демонтируемого моста на Московской прямо на авто

Кусок бетона упал с демонтируемого моста прямо на авто на улице Московской в Минске. Пострадал внедорожник, у него разбито лобовое стекло. Как пишут «Минск-Новости», ремонтники, вероятнее всего, оказались ни при чем, поскольку фрагмент бетона, по всей видимости, был снесен сильным порывом ветра.