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В Минске кусок бетона упал с демонтируемого моста на Московской прямо на авто

Кусок бетона упал с демонтируемого моста прямо на авто на улице Московской в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Кусок бетона упал с демонтируемого моста прямо на авто на улице Московской в Минске. Пострадал внедорожник, у него разбито лобовое стекло. Как пишут «Минск-Новости», ремонтники, вероятнее всего, оказались ни при чем, поскольку фрагмент бетона, по всей видимости, был снесен сильным порывом ветра.

— Когда случился инцидент, строители не вели никаких работ на путепроводе, — сообщил директор «Гордорстроя» Сергей Панев. Он добавил, что автомобиль застрахован, следовательно, покрытие расходов на ремонт будет осуществлено за счет страховой компании. При этом и подрядная организация, выполняющая демонтаж путепровода, сделает все возможное для урегулирования ситуации.

Добавим, что демонтаж путепровода в центре Минска планируется завершить уже в марте 2025 года.

Ранее мы писали о том, что власти Минска назвали требование к продавцам тюльпанов и других цветов на 8 Марта (тут про это).