Из Крыма в Китай впервые повезут печенье и соки

«В конце 2024 года мы организовали бизнес-миссию и посетили Китай. По итогу бизнес-миссии один наш производитель в сфере консервации и соков заключил два экспортных контракта, отгрузили пробную партию. И в настоящий момент наш производитель кондитерских изделий также заключает контракт с Китаем. Это вообще первый такой опыт», — рассказала Слуцкая, уточнив, что что из Крыма в Китай повезут печенье особой рецептуры.