Для ряда предприятий в Башкирии введут налоговые льготы

По словам Толкачева, инвестиционный налоговый вычет станет стимулом для предприятий активнее взаимодействовать с учебными заведениями. Согласно законопроекту, организации смогут воспользоваться им при уплате налога на прибыль. Размер вычета составит до 50% от стоимости переданного имущества, если его стоимость находится в пределах от 1 до 50 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть учебным или лабораторным.