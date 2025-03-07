Для ряда предприятий в Башкирии введут налоговые льготы

Парламент Башкирии в конце этого месяца готовится рассмотреть в первом чтении законопроект, согласно которому предприятия, что безвозмездно передают колледжам учебное оборудование, смогут получить налоговую льготу. Об этом рассказала пресс-служба Курултая.
Инициатива, предложенная Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям, направлена, как утверждают депутаты, на укрепление материально-технической базы колледжей. Как отметил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, главная цель заключается в создании условий для подготовки квалифицированных кадров. Спикер пояснил, что для подготовки специалистов одной теории недостаточно — нужна практика, а для этого колледжам необходимо современное оборудование.
По словам Толкачева, инвестиционный налоговый вычет станет стимулом для предприятий активнее взаимодействовать с учебными заведениями. Согласно законопроекту, организации смогут воспользоваться им при уплате налога на прибыль. Размер вычета составит до 50% от стоимости переданного имущества, если его стоимость находится в пределах от 1 до 50 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть учебным или лабораторным.
Спикер республиканского парламента также добавил, что инвестиционный налоговый вычет будет действовать три года. За это время можно будет оценить эффективность этой меры. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят около 750 миллионов рублей, но эти затраты окупятся за счет сокращения расходов на укрепление материальной базы колледжей.
Инициатива уже получила поддержку главы Башкирии.
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