В Казани Вознесенский тракт с 9 марта снова станет платным

Плату за проезд на тракте начнут взимать с 9 марта. Пока неизвестны тарифы после 20-дневного перерыва. В связи с этим татарстанцам рекомендуют следить за информацией на официальном сайте.
Платный участок Вознесенского тракта открыли в конце декабря 2024 года. До новогодних каникул он работал бесплатно. С середины февраля вновь за проезд по трассе перестали брать плату. Через две недели водителям стали возвращать ранее уплаченные средства.
Напомним, Казани проезд по платному участку Вознесенского тракта обойдется до 567 рублей. Речь идет об отрезке от проспекта Победы до трассы М7.