В Симферополе и Феодосии не будет воды из-за аварии: адреса

Также из-за аварийно-ремонтных работ до 17:00 (ориентировочно) не будет воды в Феодосии. С временными неудобствами столкнутся абоненты, проживающие в домах по улицам Свободы, Советская, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (и одноименный переулок), Восточная, Шмидта (и одноименный переулок) Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская (и одноименный переулок), Гоголя, Чехова, Митридатская, Айвазовского, (и одноименный переулок), Сейсмическая, Щорса, Желябова, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.