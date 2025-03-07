В Симферополе и Феодосии не будет воды из-за аварии: адреса

Так, в Симферополе воды не будет ориентировочно до 15 часов по улицам Фурманова, Ладыгина, 51 Армии (частично), Щорса, Чапаева, пер. Гранитный, Суходольная (частично), а также по прилегающим улицам и переулкам.
Подвоз воды организован по адресу ул. Фурманова № 42, уточнили в пресс-службе.
Также из-за аварийно-ремонтных работ до 17:00 (ориентировочно) не будет воды в Феодосии. С временными неудобствами столкнутся абоненты, проживающие в домах по улицам Свободы, Советская, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (и одноименный переулок), Восточная, Шмидта (и одноименный переулок) Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская (и одноименный переулок), Гоголя, Чехова, Митридатская, Айвазовского, (и одноименный переулок), Сейсмическая, Щорса, Желябова, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.
Кроме того, водоснабжение временно ограничат по переулкам Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Фонтанный (и площадь Фонтанная), Узкий Димитрова, Пролетарский, Фурманова, а также на Адмиральском бульваре и в тупике Кирпичный.
«Силами филиала организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской:
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году.