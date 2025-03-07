В Екатеринбурге 105 детских коллективов закрыто на карантин

Если говорить в целом по заболеваемости в городе, то, помимо ОРВИ, у екатеринбуржцев часто диагностируют гриппы типов А и Б. Данные виды инфекции определяют в 77,5% случаев, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.