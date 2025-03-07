Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге 105 детских коллективов закрыто на карантин

Карантин частично введен в 16 школах и 43 детсадах Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области вырос уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Как в регионе, так и в Екатеринбурге основная часть заболевших — дети: 55,5% и 56% соответственно. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора области.

— На сегодняшний день на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 54 класса в 16 школах и 51 группа в 43 дошкольных учреждениях Екатеринбурга, — передает пресс-служба администрации города.

Если говорить в целом по заболеваемости в городе, то, помимо ОРВИ, у екатеринбуржцев часто диагностируют гриппы типов А и Б. Данные виды инфекции определяют в 77,5% случаев, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

— Традиционно большая часть заболевших — дети. Из них самый высокий показатель регистрируется среди детей младшего возраста, которые посещают детские сады. А самые высокие темпы прироста — школьники [+21% за неделю], — пояснила Анжелика Пономарева.