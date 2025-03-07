В Екатеринбурге 105 детских коллективов закрыто на карантин

В Свердловской области вырос уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Как в регионе, так и в Екатеринбурге основная часть заболевших — дети: 55,5% и 56% соответственно. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора области.
— На сегодняшний день на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 54 класса в 16 школах и 51 группа в 43 дошкольных учреждениях Екатеринбурга, — передает пресс-служба администрации города.
Если говорить в целом по заболеваемости в городе, то, помимо ОРВИ, у екатеринбуржцев часто диагностируют гриппы типов А и Б. Данные виды инфекции определяют в 77,5% случаев, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
— Традиционно большая часть заболевших — дети. Из них самый высокий показатель регистрируется среди детей младшего возраста, которые посещают детские сады. А самые высокие темпы прироста — школьники [+21% за неделю], — пояснила Анжелика Пономарева.