Специалисты сказали, где больше всего крыс в Минске

Главный врач Центра профилактической дезинфекции Светлана Лободенко рассказала о том, как в Минске борются с грызунами. По ее словам, специалисты постоянно мониторят учреждения здравоохранения, образования, торговли, точки общепита, жилые дома. В спектре внимания — территории СТО, парикмахерских, бань.
Дератизационная лаборатория Центра производит до двух тонн приманки в месяц. Разработано около 80 рецептур, дважды одна и та же смесь на конкретный объект не помещается, делается это, чтобы избежать привыкания у грызунов.
— Мы проводим учет численности грызунов на территории обслуживаемых объектов, поэтому спешим успокоить: показатели весьма скромные, — приводят слова Светланы Лободенко «Минск-Новости».
Как отмечают специалисты, грызуны — крысы и мыши — заводятся чаще всего не в точках быстрого питания, а в жилых домах, главным образом тех, которые оснащены мусоропроводом. Основными путями коммуникации крыс являются подземные, иногда от жильцов даже поступают жалобы о том, что грызуны выныривают из унитазов.
Все используемые специалистами приманки имеют накопительное действие. Грызун погибает не сразу, а на 3−10-е сутки после их употребления. Делается это целенаправленно, поскольку крысы умные, они с легкостью обнаружат причинно-следственную связь в случае гибели сородича и не притронутся к отравленному корму.
Ранее мы писали о том, что кусок бетона упал с демонтируемого моста прямо на авто на улице Московской в Минске (что будет с пострадавшим внедорожником — вот тут про это).