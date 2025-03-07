Специалисты сказали, где больше всего крыс в Минске

Как отмечают специалисты, грызуны — крысы и мыши — заводятся чаще всего не в точках быстрого питания, а в жилых домах, главным образом тех, которые оснащены мусоропроводом. Основными путями коммуникации крыс являются подземные, иногда от жильцов даже поступают жалобы о том, что грызуны выныривают из унитазов.