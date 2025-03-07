Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупную ферму по добыче криптовалюты закрыли в Иркутской области

Предпринимателя обязали демонтировать майнинговое оборудование.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области потребовали демонтировать оборудование незаконной майнинговой фермы. Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что на земельных участках индивидуального предпринимателя в Иркутском районе располагались 12 контейнеров, принадлежащих коммерческой организации для добычи криптовалюты, и 12 трансформаторных подстанций, обнесенных единым забором. По условиям технологического присоединения на энергопринимающие устройства выделена мощность в размере 4900 кВт.

Размещение на данных участках майнингового оборудования запрещено по закону. Прокуратура через суд обязала демонтировать оборудование.

Ранее сообщалось о создании штаба для решения проблемы энергодефицита из-за майнинга в Иркутской области.