Крупную ферму по добыче криптовалюты закрыли в Иркутской области

Установлено, что на земельных участках индивидуального предпринимателя в Иркутском районе располагались 12 контейнеров, принадлежащих коммерческой организации для добычи криптовалюты, и 12 трансформаторных подстанций, обнесенных единым забором. По условиям технологического присоединения на энергопринимающие устройства выделена мощность в размере 4900 кВт.