Крупную ферму по добыче криптовалюты закрыли в Иркутской области

В Иркутской области потребовали демонтировать оборудование незаконной майнинговой фермы. Об этом сообщили в прокуратуре.
Установлено, что на земельных участках индивидуального предпринимателя в Иркутском районе располагались 12 контейнеров, принадлежащих коммерческой организации для добычи криптовалюты, и 12 трансформаторных подстанций, обнесенных единым забором. По условиям технологического присоединения на энергопринимающие устройства выделена мощность в размере 4900 кВт.
Размещение на данных участках майнингового оборудования запрещено по закону. Прокуратура через суд обязала демонтировать оборудование.
Ранее сообщалось о создании штаба для решения проблемы энергодефицита из-за майнинга в Иркутской области.