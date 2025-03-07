В Иркутской области началась подготовка к паводкам и пожароопасному сезону. Как сообщает «Байкал 24», в этом году в зону возможного подтопления попадает около пяти тысяч жилых домов. В них проживает более 18 тысяч человек. Их могут затопить талые и паводковые воды.