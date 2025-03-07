В Иркутской области началась подготовка к паводкам и пожароопасному сезону. Как сообщает «Байкал 24», в этом году в зону возможного подтопления попадает около пяти тысяч жилых домов. В них проживает более 18 тысяч человек. Их могут затопить талые и паводковые воды.
Стоит отметить, что план работ по предупреждению ЧС на 2025 год уже намечен. На эти цели направили более 46 миллионов рублей. В эту сумму вошли затраты на авиацию МЧС для взрывных работ и устранения заторов, для эвакуации жителей из зоны риска в случае ЧС и покупку взрывчатых веществ.
Обильное таяние снега может начаться уже в конце марта в южных, центральных, западных районах. В апреле — северных, верхнеленских районах. Специалисты следят за уровнем воды в реках и толщиной льда на водоемах региона. Что касается пожароопасного периода, то в этом году сохранится дифференцированный подход.