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Зеленый на перекрестке 5-й Северной и 11-й Ремесленной будет гореть дольше

Это должно увеличить пропускную способность на данном участке.

В Омске скорректировали работу светофоров на перекрестке улицы 5-й Северной и улиц 10-й и 11-й Ремесленных. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

С 07:00 до 10:00 продолжительность разрешающего сигнала светофора для транспорта, следующего со стороны Амурского поселка в направлении центра города, увеличили с 15 до 18 секунд.

«В дневное и вечернее время суток за счет увеличения продолжительности разрешающей фазы увеличена пропускная способность при движении: по улице 5-й Северной во всех направлениях; при следовании от улицы Арктической в направлении улицы Красный Пахарь и в обратном направлении», — добавил Сергей Шелест.

Режим пофазного регулирования остался без изменений.