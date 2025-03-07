Зеленый на перекрестке 5-й Северной и 11-й Ремесленной будет гореть дольше

В Омске скорректировали работу светофоров на перекрестке улицы 5-й Северной и улиц 10-й и 11-й Ремесленных. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
С 07:00 до 10:00 продолжительность разрешающего сигнала светофора для транспорта, следующего со стороны Амурского поселка в направлении центра города, увеличили с 15 до 18 секунд.
«В дневное и вечернее время суток за счет увеличения продолжительности разрешающей фазы увеличена пропускная способность при движении: по улице 5-й Северной во всех направлениях; при следовании от улицы Арктической в направлении улицы Красный Пахарь и в обратном направлении», — добавил Сергей Шелест.
Режим пофазного регулирования остался без изменений.