В Ростове изменят схему автобуса № 84

В Ростове-на-Дону с восьмого марта меняется схема движения автобусного маршрута № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Об этом рассказали в департаменте транспорта. Автобусы будут ездить мимо ЖК «Вересаево» по улице Берберовской до отстойно-разворотной площадки в Александровке.
Полная схема движения выглядит следующим образом: пос. Александровка — ул. Берберовская — ул. Вересаева — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — пл. К. Маркса — ул. 1-я Майская — ул. Верхненольная — ул. Советская — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — Главный автовокзал — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — разворот в районе пр. 40-летия Победы, 202 — пр. 40-летия Победы — ул. Вересаева — ул. Берберовская — пос. Александровка.