В Ростове изменят схему автобуса № 84

В Ростове-на-Дону с восьмого марта меняется схема движения автобусного маршрута № 84 «ЖК “Вересаево” — Главный автовокзал». Об этом рассказали в департаменте транспорта. Автобусы будут ездить мимо ЖК «Вересаево» по улице Берберовской до отстойно-разворотной площадки в Александровке.