Иркутская область заняла первое место среди регионов России по лесным доходам, в 2024 году удалось заработать 4,4 миллиарда рублей. Как стало известно КП-Иркутск, данную сумму получили, сдавая лесные участки в аренду, значительный вклад внесло и заключение договоров на продажу леса.
Помимо этого в топ попали Ханты-Мансийский автономный округ (4,1 млрд), Республика Саха (Якутия) (3,4 млрд), Красноярский край (3,2 млрд) и Ленинградская область (2,7 млрд). Отметим, всего в бюджет страны поступило 54,2 миллиарда, а это, кстати, на четыре млрд больше, чем годом ранее.
Также известны планы на 2025 — эксперты рассчитывают получить плату за использование лесов на сумму 6,2 миллиарда рублей, из них 4,6 млрд направят в федеральный бюджет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области началась подготовка к паводкам и пожароопасному сезону.