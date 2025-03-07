Иркутская область заняла первое место среди регионов России по лесным доходам

Помимо этого в топ попали Ханты-Мансийский автономный округ (4,1 млрд), Республика Саха (Якутия) (3,4 млрд), Красноярский край (3,2 млрд) и Ленинградская область (2,7 млрд). Отметим, всего в бюджет страны поступило 54,2 миллиарда, а это, кстати, на четыре млрд больше, чем годом ранее.