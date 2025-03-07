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В Ростовской области задержали экс-главу иркутского Усть-Кута

Ростовская область, 7 марта 2025. DON24.RU. В Ростовской области сотрудники ФСИН задержали экс-главу Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Александра Душина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Душина этапируют в Иркутск из-за пересмотра приговора по уголовному делу.

В 2020 году против Душина, возглавлявшего Усть-Кут с 2017 года, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Летом 2024 года суд вынес ему приговор, назначив четыре года условного срока за превышение должностных полномочий, взятку в размере более чем 1 млн рублей и избиение подчиненного. В январе 2025 года условный срок изменили на 10 лет колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что главу комитета по охране окружающей среды Ростова задержали по подозрению в передаче взятки.