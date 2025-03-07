В Ростовской области задержали экс-главу иркутского Усть-Кута

Летом 2024 года суд вынес ему приговор, назначив четыре года условного срока за превышение должностных полномочий, взятку в размере более чем 1 млн рублей и избиение подчиненного. В январе 2025 года условный срок изменили на 10 лет колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что главу комитета по охране окружающей среды Ростова задержали по подозрению в передаче взятки.