Самое высокое здание Минска закончат строить в 2027 году на Востоке. Речь идет о строительстве «Газпром-центра», решение о возведении которого было принято еще в 2013 году. Напомним, российская сторона заплатила больше 30 миллионов долларов, чтобы снести автовокзал «Московский», расчистив площадку для будущей высотки.