Самое высокое здание Минска закончат строить в 2027 году на Востоке. Речь идет о строительстве «Газпром-центра», решение о возведении которого было принято еще в 2013 году. Напомним, российская сторона заплатила больше 30 миллионов долларов, чтобы снести автовокзал «Московский», расчистив площадку для будущей высотки.
Само строительство началось в 2015 году, однако из-за проблем с грунтом уже в 2016 оно было приостановлено. Работы возобновились в ноябре 2023 года.
Здание будет иметь 36 этажей и станет самым высоким в Минске. Закончить строительство, как пишет Sputnik, планируется уже в среднесрочной перспективе.
— Все по плану. Завершается (монтаж) 13-го этажа высотного административного здания — это будет главное здание. Также ведутся работы на окружающей застройке, поэтому у нас сомнений нет, — сказал генеральный директор «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров, отвечая на вопрос об утвержденных ранее новых сроках сдачи комплекса в 2027 году.
Ранее мы писали о том, что кусок бетона упал с демонтируемого моста прямо на авто на улице Московской в Минске (тут про это).