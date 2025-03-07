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В Иркутской области заключили 75% контрактов на ремонт мостов и дорог

Уже утвердили договоры на ремонт 67 объектов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области заключили 75% контрактов на ремонт мостов и дорог. Как сообщает «Байкал 24», уже утвердили договоры на обновление 67 объектов общей протяженностью свыше 170 километров. Контракты начали заключать заранее, чтобы подрядчики успели купить материалы, отвезти технику к объектам и с начала дорожно-строительного сезона приступили к работам.

Также планируют обновить покрытие на мостах через реки Каменка, Люра и Горхон. Отрезок трассы от деревни Зуй к автодороге Зуй-Мегет под Ангарском.

Обновление дорожного покрытия планируется на полусотне участков в Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Братске, Иркутске и Шелехове.