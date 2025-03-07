В Иркутской области заключили 75% контрактов на ремонт мостов и дорог. Как сообщает «Байкал 24», уже утвердили договоры на обновление 67 объектов общей протяженностью свыше 170 километров. Контракты начали заключать заранее, чтобы подрядчики успели купить материалы, отвезти технику к объектам и с начала дорожно-строительного сезона приступили к работам.