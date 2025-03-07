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Омские власти направили 25,5 млн рублей на программу социальной догазификации

Субсидии на газификацию жилья смогут получить льготные категории граждан, в том числе многодетные семьи.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Омской области направит 25,5 миллиона рублей на субсидии по социальной газификации льготников. Средства на эти цели были выделены региону из средств федерального бюджета, сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области. Субсидию по программе социальной догазификации смогут получить многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, малоимущие, граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и другие категории льготников.

Для получение субсидии необходимо обратиться в МФЦ по месту нахождения жилья.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичам подробно рассказали, как перевести дом в СНТ с печного на газовое отопление.