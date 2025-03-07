Омские власти направили 25,5 млн рублей на программу социальной догазификации

Правительство Омской области направит 25,5 миллиона рублей на субсидии по социальной газификации льготников. Средства на эти цели были выделены региону из средств федерального бюджета, сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области. Субсидию по программе социальной догазификации смогут получить многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, малоимущие, граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и другие категории льготников.
Для получение субсидии необходимо обратиться в МФЦ по месту нахождения жилья.
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