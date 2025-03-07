В Хабаровском крае в выходные начнёт понемногу теплеть

Как бы ни сопротивлялась зима, весна все явственнее чувствуется в воздухе. Заметили: и солнце ярче, и капель с крыш веселее, и птицы поют громче, и день заметно прибавился!
В предстоящие выходные в крае сохранится погода без осадков, ветер умеренный западного направления, температурный фон −15…-20, местами −25…-30 градусов, днем воздух прогреется до — 2…-7 градусов, на севере местами до −10…-15 градусов.
— Хабаровчан ждут два хороших праздничных дня, сохранится погода без осадков, — рассказала нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Юлия Зайцева. — Ожидается слабый юго-западный ветер 4−9 метров в секунду, температура ночью −17…-19 градусов, днем 8 марта воздух прогреется до −4…-6, в воскресенье до −2…-4 градусов.
На следующей неделе в крае потеплеет. Двадцатиградусные ночные морозы уйдут, уже в понедельник температуры повысятся до −8…-13 градусов, днем на юге столбики термометров поднимутся до +5…+10 градусов, в центральных районах от 0 до −5, где-то до +5 градусов.
Во вторник, 11 марта, к нам выходит очередной, на этот раз западный циклон, который принесет мокрый снег и снег.
Так что погода начнет меняться к лучшему.
По народным приметам, 9 марта отмечается Иванов день, православная церковь празднует день обретения главы Иоанна Предтечи. Люди просили Иоанна Крестителя избавить их от головной боли. Женщины в этот день не стирали белье. Существовало поверье, что птицы увидят, испугаются и улетят обратно.
Последуем и мы их примеру. И хотя про веревки для сушки простыней мы давно забыли, но заниматься рутинными домашними делами тоже не будем. Праздник все-таки — 8 марта!