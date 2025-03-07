В связи с уходом на пенсию министр внутренних дел Башкирии покинул пост

Глава Министерства внутренних дел Башкирии 60-летний Александр Прядко в связи с уходом на пенсию ушел с должности. Об этом со ссылкой на источники в правительстве республики сообщило издание «РБК Уфа».
Временно исполнять обязанности руководителя регионального МВД будет заместитель министра Артур Сайфуллин.
Генерал-лейтенант полиции Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. В органах внутренних дел он начал служить в 1994-ом. Карьера Александра Александровича началась с должности оперуполномоченного уголовного розыска, после которой он занимал руководящие позиции в оперативных подразделениях.
В июне 2011 года Прядко был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) МВД Волгоградской области. 2 октября 2018 года стал заместителем начальника МВД Самарской области — начальником полиции.
4 ноября 2019 года Александру Александровичу присвоили специальное звание генерал-майора полиции. В том же году, 25 декабря, был назначен начальником МВД Архангельской области.
6 марта 2023 года Прядко занял должность министра внутренних дел Башкирии. 6 ноября 2024-го присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.
Александр Александрович неоднократно направлялся в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. За годы службу был награжден государственными наградами, включая медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» третьей степени, медалью МВД России «И. Д. Путилина».
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