В связи с уходом на пенсию министр внутренних дел Башкирии покинул пост

Генерал-лейтенант полиции Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. В органах внутренних дел он начал служить в 1994-ом. Карьера Александра Александровича началась с должности оперуполномоченного уголовного розыска, после которой он занимал руководящие позиции в оперативных подразделениях.