Таблетка элементов: «Между нами химия» стартовала онлайн

О современности снимать трудно, и мало кто может, но в «Химии» это ощущение нереальности, абсурдности, парадоксальности, неправдоподобия происходящего, которое так хорошо знакомо сегодняшнему человеку, передано филигранно. Если рак — диагноз Тане, то неспособность осознать, что происходит на самом деле и что — фантом, призрак, наваждение, — это уже диагноз зрителю. И зритель с этим легко соглашается, меняя экранный анекдот на то, что он считает своей повседневной жизнью. Той самой, к которой он не может отнестись всерьез и не сойти при этом с ума, от которой защищается тем же фильтром, что в сериале, о котором мы сегодня говорим. Химия между нами, безусловно, есть, а вот что за химия, каков ее состав и, главное, каковы последствия, — это мы (а вдруг?), возможно, узнаем в финале сериала.