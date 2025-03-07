Таблетка элементов: «Между нами химия» стартовала онлайн

Первые два эпизода сериала «Между нами химия» вышли на Wink 6 марта. Хотя сюжет построен на борьбе матери-одиночки с раком, авторы шоу выбрали жанр комедии, и на московской премьере в зале не утихал смех. «Известия» ознакомились с первыми эпизодами и обнаружили, что Саша Бортич в очередной раз сделала невозможное, а сериал не зря считают одной из важнейших премьер этого сезона.
«Почка» и «Между нами химия» вышли одновременно.
Между Сашей Бортич и Любовью Аксеновой всегда было что-то вроде соревнования. Обе красивы и сексуальны, обе настолько смелые и самоироничные, что не боятся выглядеть в кадре нелепо, комично и попросту неприглядно. Уже лет десять они владеют российским кинематографом, и если мы узнаем, что кто-то снимает нечто дерзкое, ироничное, жесткое, умное, то скорее всего, там в главной роли либо одна, либо другая. И каждый раз публика в восторге, причем совершенно заслуженно.
Сегодня мы наблюдаем это соревнование в самой неприкрытой форме. С разницей в неделю запустились два похожих сериала — третий сезон «Почки» на KION и «Между нами химия» на Wink. Контрпрограммирование как оно есть. Не возьмемся сказать, какой у двух актрис общий счет, но Саша точно может в этом раунде добавить себе одно очко.
Сюжет «Между нами химия» уже многим примерно известен, потому что рекламная кампания сериала длится уже больше полугода и охватывает триумфальную фестивальную премьеру на «Новом сезоне» в сентябре. Тогда сериал получил много положительной критики, так что проект с тех пор очень ждали. Вкратце: мать-одиночка Таня воспитывает двух детей и работает таксисткой. Однажды у нее обнаруживают рак в запущенном состоянии, и героиня начинает задумываться, что будет с ее детьми после неминуемой смерти. Единственное, что приходит Тане в голову, — найти себе нового мужа: первый умер три года назад. На химии она знакомится с симпатичным собратом по несчастью, которого играет обритый налысо Никита Ефремов, хотя на постере сериала он с волосами.
Секунду, скажете вы. Так ведь это сюжет фильма «Я буду рядом» Павла Руминова. Умирающую от рака мать там играла Мария Шалаева, она тоже искала новых родителей ребенку и совершала много импульсивных поступков. Фильм победил на «Кинотавре» и вышел в короткой версии, но была еще длинная, когда героиня чудом выживала и пыталась отвоевать своего сына у новых родителей, которые тоже успели его полюбить. Всё так, картина была прекрасная, но разница в том, что Руминов снял лиричную и тонкую мелодраму, а сериал «Между нами химия» режиссер Карина Чувикова сделала динамичной и жизнеутверждающей… комедией!
Смешная Саша Бортич.
Да, большую часть времени зритель будет хохотать, хотя, казалось бы, особо нечему смеяться. Таня оказывается хронической неудачницей, и совершенно непонятно, как она вообще ухитрилась выйти замуж, родить детей и прожить в браке много, судя по всему, очень счастливых лет. Точно так же остается тайной, почему, если муж погиб в ДТП, а Таня была за рулем, она работает именно таксисткой. Неясно, почему она не умеет пользоваться косметикой, разговаривать с людьми, не врать на каждом шагу. Своему младшему сыну она придумала сказку, что папу три года назад похитили инопланетяне, но больше похоже, что украли как раз ее, а в ее голову поселили существо из другой галактики, которое имеет очень примерное представление о том, как тут всё устроено.
Поверить в героиню и обстоятельства сложно, но талант Саши Бортич перемалывает скепсис уже к финалу первого эпизода, а помогают ей кроме Ефремова Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Кузьма Котрелев (между прочим, звезда «Красных браслетов», где тоже онкология). Отдельный подарок — Евгений Сангаджиев, который в последнее время всё чаще воспринимается как режиссер, но не стоит забывать, что он хоть был и звездой сцены, в кино до поры появлялся спорадически. Ансамбль, плюс сценарий с точными репликами-панчами, плюс резкий монтаж, не позволяющий расслабиться, — вот большей частью рецепт успеха сериала.
Главный «ингредиент» тут, конечно, Бортич. Возможно, отчасти усилиями гримеров, но точно не без личного участия она кажется бледной, непомерно худой, угловатой и совершенно беззащитной. Глаза и губы воспалены, волосы начинают выпадать, начинаются приступы страшной боли, и таксистка Таня при этом хочет оставаться бодрой матерью (дети ведь не знают) и сексапильной красоткой (надо искать мужа). По всем фронтам Таня терпит полный крах, она теряет деньги, теряет время, ссорится с близкими — большой профессиональный секрет, как Бортич отыгрывает весь этот кошмар так, чтобы было гомерически смешно. Мы смеемся, когда ее тошнит на людях и когда ее родственники дерут с нее деньги за то, что посидели с детьми. Когда Таню буквально обворовывают у нас на глазах и когда она приходит на поминки друга, хотя даже выпить за упокой ей нельзя.
Почему мы смеемся? Возможно, из-за оптики. Драматургия, характеры, монтаж устроены здесь так, что происходящее кажется чем-то вроде сна или — аферы. Про каждого персонажа мы быстро начинаем думать, что он не тот, за кого себя выдает, и авторы сериала подбрасывают нам намеки на то, что мы правы в своих подозрениях. Так драма превращается в анекдот, авантюрную комедию, шутку. Мы здесь — даже когда кто-то умирает — всё равно не очень верим: скорее всего, разводка, розыгрыш, через пару эпизодов окажется, что он на самом деле жив.
Это неожиданное, но очень рабочее решение. Так получается, что и у Тани, может быть, никакая не терминальная стадия, и доктор не доктор, и, кто его знает, вдруг и мужа правда похитили инопланетяне, а всё остальное — сон Брамы, а когда Брама проснется, этот призрачный мир исчезнет. Следовательно, волноваться нечего, можно расслабиться. Смущает только то, что Тане временами больно по-настоящему, и эту боль Бортич играет деликатно, но при этом беспощадно, чтобы зрителя проняло. А потом снова идут прибаутки о пубертате ее дочери, видеоиграх знакомого ловеласа, сайтах знакомств, жуликах всех мастей.
О современности снимать трудно, и мало кто может, но в «Химии» это ощущение нереальности, абсурдности, парадоксальности, неправдоподобия происходящего, которое так хорошо знакомо сегодняшнему человеку, передано филигранно. Если рак — диагноз Тане, то неспособность осознать, что происходит на самом деле и что — фантом, призрак, наваждение, — это уже диагноз зрителю. И зритель с этим легко соглашается, меняя экранный анекдот на то, что он считает своей повседневной жизнью. Той самой, к которой он не может отнестись всерьез и не сойти при этом с ума, от которой защищается тем же фильтром, что в сериале, о котором мы сегодня говорим. Химия между нами, безусловно, есть, а вот что за химия, каков ее состав и, главное, каковы последствия, — это мы (а вдруг?), возможно, узнаем в финале сериала.