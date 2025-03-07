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В Черемхове жильцам аварийного дома незаконно начисляли коммунальные платежи

За пять лет у 10 человек накопился долг на сумму более 290 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Черемхова подали жалобу — в доме 1940 года постройки, в котором они не живут с 2019, необоснованно начислялась плата за его техническое обслуживание. За пять лет у 10 человек накопился значительный долг на сумму более 290 тысяч рублей, при всем этом само жилье было в непригодном состоянии. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Управляющей компанией обслуживание дома фактически не производилось. Тогда прокуратура внесла руководителю представление об устранении нарушений закона, — прокомментировали в ведомстве.

После проведения проверки все долги полностью списали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фермер из Усольского района переборщил с пестицидами при выращивании картошки. За превышение нормы расходов химикатов его привлекли к ответственности.