В Черемхове жильцам аварийного дома незаконно начисляли коммунальные платежи

Жители Черемхова подали жалобу — в доме 1940 года постройки, в котором они не живут с 2019, необоснованно начислялась плата за его техническое обслуживание. За пять лет у 10 человек накопился значительный долг на сумму более 290 тысяч рублей, при всем этом само жилье было в непригодном состоянии. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Управляющей компанией обслуживание дома фактически не производилось. Тогда прокуратура внесла руководителю представление об устранении нарушений закона, — прокомментировали в ведомстве.
После проведения проверки все долги полностью списали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что фермер из Усольского района переборщил с пестицидами при выращивании картошки. За превышение нормы расходов химикатов его привлекли к ответственности.