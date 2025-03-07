В Черемхове жильцам аварийного дома незаконно начисляли коммунальные платежи

Жители Черемхова подали жалобу — в доме 1940 года постройки, в котором они не живут с 2019, необоснованно начислялась плата за его техническое обслуживание. За пять лет у 10 человек накопился значительный долг на сумму более 290 тысяч рублей, при всем этом само жилье было в непригодном состоянии. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.