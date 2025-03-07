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Дороги в Кишиневе ведут не к Храму, а к расточительству: Почему затраты на ремонт моста М. Витязул выросли почти в три раза сверх плана

У жителей Кишинева накопилось много вопросов по поводу этого затянувшегося ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Дороги в Кишиневе ведут не к Храму, а к расточительству и коррупции?

Те, кто следит за тем, что происходит с ремонтом моста на Михая Витязула в Кишиневе, не могут не задаться вопросом: сколько можно украсть из одного проекта?

Когда было объявлено о реабилитации, нам сказали, что она будет стоить 57 миллионов леев.

Теперь сумма выросла до 150 миллионов!

И что хуже всего, нам никто не объясняет почему и зачем.

Вот, как резко возросли расходы:

2020: План 57 миллионов леев.

2024: Уже потрачено 110 миллионов леев.

Сейчас: одобрено еще 40 миллионов, без объяснений.

Но самое любопытное, что никто не знает: кто подписывал контракты, кто принимал решения и куда ушли деньги.

Все молчат — и мэрия молчит.

Почему?

Потому что и в Кишиневе прозрачность стала роскошью, а государственные деньги исчезают бесследно.

Вопросы, которые мы также задаем себе:

— Почему расходы выросли вдвое?

— Какая дополнительная работа была проделана?

— Проводится ли независимый аудит или это просто выдуманные цифры?

— Почему Ион Чебан отказывается давать объяснения?

Вместо того, чтобы дать ответы, в мэрии, не моргнув глазом, одобряют еще 40 миллионов леев..