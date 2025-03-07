Дороги в Кишиневе ведут не к Храму, а к расточительству и коррупции?
Те, кто следит за тем, что происходит с ремонтом моста на Михая Витязула в Кишиневе, не могут не задаться вопросом: сколько можно украсть из одного проекта?
Когда было объявлено о реабилитации, нам сказали, что она будет стоить 57 миллионов леев.
Теперь сумма выросла до 150 миллионов!
И что хуже всего, нам никто не объясняет почему и зачем.
Вот, как резко возросли расходы:
2020: План 57 миллионов леев.
2024: Уже потрачено 110 миллионов леев.
Сейчас: одобрено еще 40 миллионов, без объяснений.
Но самое любопытное, что никто не знает: кто подписывал контракты, кто принимал решения и куда ушли деньги.
Все молчат — и мэрия молчит.
Почему?
Потому что и в Кишиневе прозрачность стала роскошью, а государственные деньги исчезают бесследно.
Вопросы, которые мы также задаем себе:
— Почему расходы выросли вдвое?
— Какая дополнительная работа была проделана?
— Проводится ли независимый аудит или это просто выдуманные цифры?
— Почему Ион Чебан отказывается давать объяснения?
Вместо того, чтобы дать ответы, в мэрии, не моргнув глазом, одобряют еще 40 миллионов леев..