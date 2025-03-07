Хоккеисты из Узбекистана одержали историческую победу на ЧМ U18

Юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе — в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.