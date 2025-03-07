Хоккеисты из Узбекистана одержали историческую победу на ЧМ U18

Юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе — в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.
В Таиланде завершились матчи группы «В» III дивизиона чемпионата мира U18 по хоккею. Приятно отметить, что молодежная сборная Узбекистана, дебютировавшая в первенстве планеты, выиграла все матчи в группе, заняв первое место пробилась в следующий этап.
На пути к победе Узбекистан разгромил представителей ЮАР (12:0), Люксембурга (12:1), Туркменистана (8:2) и Боснии и Герцеговины (11:3).
В последнем противостоянии группы узбекистанцы обыграли представителей Таиланда со счетом 3:2.
Эта победа позволила команде Узбекистана в следующем году выступить в группе «А» III дивизиона.