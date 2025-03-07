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Красноярских чиновников не будут проверять на детекторе лжи

Такой ответ пришёл из администрации губернатора Красноярского края в ответ на официальный запрос депутата горсовета Красноярска Ивана Петрова.

Источник: Аргументы и факты

Красноярских чиновников не будут проверять на детекторе лжи. Такой ответ пришёл из администрации губернатора Красноярского края в ответ на официальный запрос депутата горсовета Красноярска Ивана Петрова, сообщает портал Sibnovosti.ru.

В официальном ответе сказано, что законами России о противодействии коррупции не предусмотрено использование полиграфа для проверки государственных служащих, поэтому и использовать его не будут.

Ранее депутат Петров предлагал выявлять нечистых на руку чиновников с помощью ежегодной проверки госслужащих на полиграфе, так как в последнее время правоохранители всё чаще возбуждают дела о коррупции среди представителей власти в Красноярском крае.

Петров считает, что проверка на полиграфе может снизить коррупцию в регионе, хоть и немного.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске задержали ряд высокопоставленных и бывших чиновников по делу строительной компании «Промстрой». По данным следствия, госслужащие за взятки помогали гендиректору фирмы Декарду Ханагяну получать выгодные контракты по ремонту дорог в Красноярске.