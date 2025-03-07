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Из Ростовской области за неделю экспортировали 20 тонн кормов для птиц

Партии кормов для птиц экспортировали из Ростовской области в Азербайджан.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе из Ростовской области в Азербайджан экспортировали более 20 тонн кормов для птиц. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.

— Качество и безопасность продукции подтвердили в испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Корма соответствуют требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Во время проверок также не выявили каких-либо нарушений ветеринарного законодательства.

Напомним, ранее в Ростовскую область завезли более 90 тысяч цветов, в основном это были эквадорские и кенийские розы.