Из Ростовской области за неделю экспортировали 20 тонн кормов для птиц

На прошлой неделе из Ростовской области в Азербайджан экспортировали более 20 тонн кормов для птиц. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.
— Качество и безопасность продукции подтвердили в испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Корма соответствуют требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Во время проверок также не выявили каких-либо нарушений ветеринарного законодательства.
Напомним, ранее в Ростовскую область завезли более 90 тысяч цветов, в основном это были эквадорские и кенийские розы.