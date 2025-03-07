В июне казанцы будут отдыхать четыре дня подряд

Сегодня продолжительность рабочего дня казанцев будет сокращена на час. Это связано с предстоящим Международным женским днем. Выходной день с субботы 8 марта будет перенесен на пятницу 13 июня, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РТ.
В мае татарстанцы отметят День Победы и Праздник Весны и Труда. Благодаря переносу двух выходных дней — 4 января и 23 февраля — нерабочими станут дни с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в 2025 году количество рабочих дней составит 245, а выходных и праздничных — 120.
Ранее сообщалось, что в Татарстане утверждены даты мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем году. Ураза-байрам, в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями, начнут праздновать 30 марта, Курбан-байрам — 6 июня.