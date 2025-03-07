Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июне казанцы будут отдыхать четыре дня подряд

Выходной день с 8 марта перенесен на первый месяц лета.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Сегодня продолжительность рабочего дня казанцев будет сокращена на час. Это связано с предстоящим Международным женским днем. Выходной день с субботы 8 марта будет перенесен на пятницу 13 июня, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РТ.

В мае татарстанцы отметят День Победы и Праздник Весны и Труда. Благодаря переносу двух выходных дней — 4 января и 23 февраля — нерабочими станут дни с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в 2025 году количество рабочих дней составит 245, а выходных и праздничных — 120.

Ранее сообщалось, что в Татарстане утверждены даты мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем году. Ураза-байрам, в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями, начнут праздновать 30 марта, Курбан-байрам — 6 июня.