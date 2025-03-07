Новосибирцам разъяснили, как установить самозапрет на кредиты

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер добавил, что пользователи банковских приложений могут увидеть множество предварительно одобренных кредитов. Если мошенники получат доступ к аккаунту пользователя, они могут оформить кредит на его имя, и банк не сможет определить, что это сделали злоумышленники. Вступившее в силу с марта ограничение на кредиты призвано предотвратить такие ситуации. Для установки самозапрета пользователю портала «Госуслуги» необходимо воспользоваться соответствующей функцией в личном кабинете, где можно выбрать различные варианты запрета.