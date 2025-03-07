Новосибирцам разъяснили, как установить самозапрет на кредиты

Установка такого запрета осуществляется достаточно легко, однако снятие ограничения будет более сложным процессом.
Детали нововведения были обсуждены в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Новосибирской области. Старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности областной прокуратуры Виктория Черкащенко сообщила, что в прошлом году ущерб от мошенников, использующих информационно-телекоммуникационные технологии, составил около четырех миллиардов рублей. По ее словам, порядка десяти тысяч человек стали потерпевшими по уголовным делам.
Она отметила, что возместить удалось менее миллиарда рублей, поскольку найти украденные деньги очень сложно. Мошенники выводят средства через подставные счета в виде криптовалюты за границу, и их след теряется. При этом около половины преступлений связано с кредитами. Черкащенко подчеркнула, что мошенники используют любые лазейки в законодательстве, а дропперами часто становятся школьники, которых труднее привлечь к ответственности.
Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер добавил, что пользователи банковских приложений могут увидеть множество предварительно одобренных кредитов. Если мошенники получат доступ к аккаунту пользователя, они могут оформить кредит на его имя, и банк не сможет определить, что это сделали злоумышленники. Вступившее в силу с марта ограничение на кредиты призвано предотвратить такие ситуации. Для установки самозапрета пользователю портала «Госуслуги» необходимо воспользоваться соответствующей функцией в личном кабинете, где можно выбрать различные варианты запрета.
Если у гражданина нет аккаунта на «Госуслугах», прорабатывается возможность оформления самозапрета через МФЦ, который станет доступен предположительно в сентябре 2025 года. Снятие самозапрета потребует подачи заявления с усиленной электронной подписью, что усложняет процесс для мошенников.