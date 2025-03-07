Уволенные рабочие устроили ралли на стройплощадке ЖК Smart и получили переломы

Двое мужчин на багги вслед за бетономешалкой проскочили на территорию ЖК Smart и в котловане устроили дрифт. Автомобиль вместе с мужчинами перевернулся уже после первого круга. Изначально мужчины отказывались от помощи медиков, однако в конечном счете их увезли на скорой. У водителя, как выяснилось впоследствии, диагностированы переломы.