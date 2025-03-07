Уволенные рабочие устроили ралли на стройплощадке ЖК Smart и получили переломы. Как пишут «Минск-Новости», инцидент произошел в вторник, 4 марта 2025 года.
Двое мужчин на багги вслед за бетономешалкой проскочили на территорию ЖК Smart и в котловане устроили дрифт. Автомобиль вместе с мужчинами перевернулся уже после первого круга. Изначально мужчины отказывались от помощи медиков, однако в конечном счете их увезли на скорой. У водителя, как выяснилось впоследствии, диагностированы переломы.
— Нарушителями оказались работники подрядной организации, которых уволили на прошлой неделе за невыполнение должностных обязанностей. Их действия можно назвать своего рода демаршем, — сообщила директор организации-застройщика Вероника Зеневич.
Вполне вероятно, что эта хулиганская выходка — знак протеста против увольнения.
Милиция даст правовую оценку инциденту. Сторожу стройплощадки уже объявлен выговор, он лишен премии за ненадлежащее исполнение обязанностей.
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