Глава Федерации лыжных гонок Татарстана: «Губерниев потерял чувство меры»

По его словам, журналист потерял чувство меры. Было многое сделано для проведения чемпионата России. Над этим работали правительство республики, мэрия города и ФЛГР. По его мнению, только человек с бедной душой может так выразиться о чемпионате.
Как отметил глава федерации, Губерниев — человек, которому жалко подавать руку. Его на комментирование гонок приглашать не будут.
«Дяденька уже начинает нарушать закон о СМИ. Очень смешной дяденька. И вся страна слышала как я благодарил прекрасный Татарстан и Казань, дядя, вам еще надо к ЛОРу», — ответил на высказывание Фадриева в своем телеграм-канале спортивный комментатор.
Ранее Губерниев назвал бардаком организацию чемпионата России по лыжам в Казани. По его мнению, с этим нужно кончать.