Семейная пара из Приморья выиграла миллион за лучшее морское путешествие

Торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — земля приключений» (10+) прошла накануне в стенах Национального центра «Россия» в Москве. Победителем одной из номинаций стала семейная пара из Приморья с сюжетом про морскую экспедицию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт полномочного представителя президента РФ в ДФО.
«Конкурс начинался с заявок от 200 человек, в этом году количество участников увеличилось в три раза и составило более шестисот человек. На первый взгляд кажется, что это дело самого человека, куда он поедет путешествовать. Но это не так. С каждым маршрутом, который путешественники прошли по Дальнему Востоку нашей страны, о котором они рассказали и про который сняли фильм, люди всё больше открывают для себя прекрасные дальневосточные территории», — отметил Юрий Трутнев.
Всего во втором сезоне конкурса было подано 664 заявки — втрое больше, чем в 2022 году. Чаще всего путешественники выбирали для съемок Сахалинскую область (142 фильма), за ней следуют Хабаровский край (112) и Камчатка (110). Приморский край оказался менее популярным — здесь снято 70 фильмов. В своих сюжетах участники демонстрировали сложные маршруты, байдарочные сплавы, восхождения в горы и многодневные походы. Пока одни сосредотачивались на экстремальных испытаниях, другие — на исторических маршрутах, воссоздавая путешествия первооткрывателей.
Главный приз за лучшее видео о Дальнем Востоке — 3 млн рублей — получил москвич Илья Большаков, отправившийся в экспедицию по Сахалинской области и исследовавший курильский остров Онекотан. В своём фильме путешественник запечатлел потухший вулкан Креницына, известный как «вулкан в вулкане» и считающийся одним из самых живописных в мире.
«Вместе со своими друзьями прошедшим летом я провёл 26 дней на необитаемом острове в Тихом океане. За это время мы прошли более двухсот километров пешком, пятнадцать километров преодолели по воде и покорили одну из самых необыкновенных гор на Земле», — рассказал путешественник.
Тем временем в номинации «Лучшее водное путешествие» победил Виктор Кицан из Приморья с фильмом о семье, любви и морском приключении. Как оказалось, всё началось со встречи с белухой у берегов Владивостока, которая вдохновила мужчину на экспедицию по Японскому морю. Специально для этого он изучил морскую навигацию, сдал экзамены и получил удостоверение капитана. Вместе с супругой и щенком мужчина отправился в плавание на разборном парусном катамаране, загрузив на борт 200 кг оборудования. За две недели они обошли острова Амурского залива, посетили заповедники, вышли в открытое море и благополучно вернулись обратно.
«В начале этого года недалеко от центра Владивостока мы неожиданно встретили белуху. Мы непросто понаблюдали за ней издалека. Мы провели вместе целый день, общаясь и играя в догонялки. Это событие оставило в нас такой глубокий след, после которого мы были обречены всю последующую жизнь каждый день слышать зов океана», — объяснил Виктор.
Второе место досталось жителю Хабаровского края Валерию Рейтенбергу за фильм о путешествии на Курилы. Третьим местом отмечено путешествие по Камчатскому краю. Вячеслав Борисовский отправился на парусной яхте от Петропавловска-Камчатского до мыса Кекурный для фотофиксации жизни моржей и прослушивания шума камней залива.
В номинации «Лучшее пешее путешествие» первое и третье места заняли фильмы, снятые на территории Сахалинской области. Так, жительница Москвы Анастасия Колонская за десять дней прошла 100 км по острову Кунашир. Третье место досталось Григорию Горчакову за путешествие на северные Курилы. На втором месте — житель Бурятии Никита Буланов, показавший путешествие по Бурятии и рассказавший историю одной семьи.
Сразу два места в номинации «Лучшее зимнее путешествие» — второе и третье — заняли путешествия по Бурятии. Лидерную позицию занял житель Хабаровска Михаил Непогодин с путешествием через Баджальский хребет.
Самой юной победительницей конкурса стала двенадцатилетняя Диана Абазова в номинации «Лучшее детское путешествие». Она совершила путешествие на место силы родного региона — гору Маглой, ранее являющуюся запретной для посещения из-за своего священного значения.
В номинации «Лучшее путешествие с морскими обитателями» победил москвич Валентин Морозов за путешествие к гренландским китам в бухту Врангеля Хабаровского края.
«Хочу сделать акцент на том, какие невероятные на Дальнем Востоке люди. В океане, в горах, в суровой тайге невозможно соврать или слукавить. Чувство локтя, опоры и на свои собственные силы, и на тех, кто рядом, — это то, что отличает Дальний Восток и помогает региону стремительно развиваться. И, конечно, только таких людей с могучим характером и огромной душой могут подпустить к себе близко таинственные обитатели морских глубин», — заметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В следующем сезоне конкурс будет распространён на Арктику. Такое поручение поступило от Президента России Владимира Путина. Напомним, главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составил 3 млн рублей, победители номинаций получили 1 млн рублей, за второе место в номинациях — по 300 тыс. рублей; третье место в номинациях — по 100 тыс. рублей.