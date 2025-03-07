Семейная пара из Приморья выиграла миллион за лучшее морское путешествие

«Конкурс начинался с заявок от 200 человек, в этом году количество участников увеличилось в три раза и составило более шестисот человек. На первый взгляд кажется, что это дело самого человека, куда он поедет путешествовать. Но это не так. С каждым маршрутом, который путешественники прошли по Дальнему Востоку нашей страны, о котором они рассказали и про который сняли фильм, люди всё больше открывают для себя прекрасные дальневосточные территории», — отметил Юрий Трутнев.