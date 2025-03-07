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Из-за кронирования деревьев второй день подряд перекрыли улицу Рязанская

В Уфе снова перекрыли проезд по улице Рязанской.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 марта, в Уфе перекрыли проезд по улице Рязанской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке вдоль дома № 64/1 по проспекту Октября, его до 16:00 перекроют из-за кронирования деревьев.

Власти города призвали с пониманием отнестись к введенным ограничениям и выбирать альтернативные маршруты на время перекрытия.

Напомним, вчера данный участок перекрывали по той же самой причине.

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