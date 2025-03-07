Из-за кронирования деревьев второй день подряд перекрыли улицу Рязанская

Сегодня, 7 марта, в Уфе перекрыли проезд по улице Рязанской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об участке вдоль дома № 64/1 по проспекту Октября, его до 16:00 перекроют из-за кронирования деревьев.
Власти города призвали с пониманием отнестись к введенным ограничениям и выбирать альтернативные маршруты на время перекрытия.
Напомним, вчера данный участок перекрывали по той же самой причине.
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