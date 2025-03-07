С 8 марта в Ростове изменится схема движения автобуса № 84

С 8 марта с Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 84 («ЖК Вересаево — Главный автовокзал»). Маршрут решили продлить по улице Берберовской до площадки в поселке Александровка, сообщают городские власти.
Автобусы № 84 теперь будет курсировать следующим образом:
Александровка — Берберовская — Вересаева — 40-летия Победы — Сарьяна — 35-я Линия — Комсомольская — площадь Свободы — площадь Карла Маркса — 1-я Майская — Верхненольная — Советская — Театральный — Красноармейская — Привокзальная площадь — Главный автовокзал — Привокзальная площадь — Красноармейская — Театральный — Советская — площадь Карла Маркса — 19-я Линия — Мясникова — Сарьяна — проспект 40-летия Победы — Вересаева — Берберовская — Александровка.
Как уточнили в администрации Ростова-на-Дону, путь автобуса скорректировали после опросов на портале «Активный ростовчанин» и на платформе «Госуслуги».
Напомним, также на 60-ти маршрутах общественного транспорта в Ростове перестанут выдавать чеки после оплаты проезда.