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Проезд к жилому дому во Владивостоке перегородили траншеей на неопределённый срок — рабочие исчезли

Жильцам многоквартирного дома на улице Тигровой во Владивостоке заблокировали единственный проезд, раскопав траншею на узкой проезжей части, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пишут представители ТСЖ «Атлантис-2», земляные работы возле дома № 16а по улице Тигровой якобы начали подрядчики ВПЭС без предварительного уведомления жильцов. Из-за вырытой траншеи придомовая территория оказалась отрезана от дорожно-транспортной сети. Техника, используемая для работ, не имеет регистрационных номеров.

После вызова сотрудников ГИБДД рабочие прекратили деятельность и скрылись, оставив дорогу перекопанной. Теперь жильцы опасаются, что на предстоящих выходных разбираться с траншеей должностные лица не будут, а из-за перекрытого проезда могут возникнуть проблемы, если придётся вызывать к дому бригаду скорой помощи или пожарную команду. Люди написали о проблеме в telegram-чат главы города в надежде, что чиновники смогут повлиять на ситуацию.