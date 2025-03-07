Проезд к жилому дому во Владивостоке перегородили траншеей на неопределённый срок — рабочие исчезли

После вызова сотрудников ГИБДД рабочие прекратили деятельность и скрылись, оставив дорогу перекопанной. Теперь жильцы опасаются, что на предстоящих выходных разбираться с траншеей должностные лица не будут, а из-за перекрытого проезда могут возникнуть проблемы, если придётся вызывать к дому бригаду скорой помощи или пожарную команду. Люди написали о проблеме в telegram-чат главы города в надежде, что чиновники смогут повлиять на ситуацию.