Новую трассу в обход Алушты откроют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
Работы по строительству новой автодороги продолжается. Четырехполосная трасса протяженностью 7,8 километров пройдет через село Изобильное. По ней можно будет проезжать со скоростью 100 километров в час на основных участках и 60 км/ч — в горной местности.
Также будут построены две развязки в разных уровнях — мост через реку Улу-Узень, виадук, семь путепроводов, 35 водопропускных труб.
Ранее мы писали — проезд по «горбатому мосту» в Симферополе могут открыть к августу. Согласно контракту, мост должен быть сдан до конца декабря. Однако планируется открыть проезд раньше.